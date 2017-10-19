Помочь с компиляцией кода на Java, чтобы подтягивал ffmpeg и open cv

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Закрыт1 заявка178 просмотров

Нужна консультация, за деньги

Есть код написанный на java использует open cv + ffmpeg, следует скомпилировать код так, чтобы он подтягивал зависимости ffmpeg и зависимости open cv.

Система CentOS

CentOSJava
8 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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