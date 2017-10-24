Нужно почистить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок161 просмотр

Взломали сайт, нужно почистить от вредоносного кода.

Сайт маленький, на несколько страниц. 

Ждем ваших предложений по стоимости и срокам.

8 лет назад
masite
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$7
2 дня
Хорошо сработались, обращаюсь к нему уже не в первый раз.
Был рад помочь вновь.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад