Wp внести правки

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Закрыт3 заявки157 просмотров

Доска объявлений на wordpress

Нужно:

- доработать поиск по городам (сейчас иногда не срабатывает), чтобы искал напрямую, а не через гугл maps

- в поиске загружать категории и число, где найдено поисковое слово.

- вывод иконок если объявление Топ, Премиум, Выделено, Спецразмещение и количество дней которые остались до завершения услуги.

WordPress
8 лет назад
vcevmecte
Иван 
44 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров