Wp внести правки

Доска объявлений на wordpress

Нужно:

- доработать поиск по городам (сейчас иногда не срабатывает), чтобы искал напрямую, а не через гугл maps

- в поиске загружать категории и число, где найдено поисковое слово.

- вывод иконок если объявление Топ, Премиум, Выделено, Спецразмещение и количество дней которые остались до завершения услуги.