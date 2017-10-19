Заказы с Яндекс кассы

Сделать программу парсер (php) Устанавливаем маску значений с каких чисел идет парсинг и программа поочередно каждую комбинацию подставляет и забирает значения Адрес (место нахождения) юридического лица ОГРН ИНН КПП ...
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опыт работы с Яндекс Кассой обязательна!
необходимо, чтоб информация о заказах стала падать на почту
сейчас это не реализовано
если ты не бот и ценник 300 рублей тебя устраивает – пиши 123 в начале сообщения и оставляй скайп
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