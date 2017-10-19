Заказы с Яндекс кассы

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Закрыт2 заявки130 просмотров

опыт работы с Яндекс Кассой обязательна! 

необходимо, чтоб информация о заказах стала падать на почту 

сейчас это не реализовано 

если ты не бот и ценник 300 рублей тебя устраивает – пиши 123 в начале сообщения и оставляй скайп

8 лет назад
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров