К ИМ webdevkin.ru (можно скачать https://webdevkin.ru/examples/im/javascript/webdevkin.im.javascript.zip) необходимо добавить (все добавленное должно быть помечено в исходниках): - Поиск по товарам. При наборе слова, выводятся товары-ссылки. При клике на товар-ссылку - открывается страница с товаром. При этом ...
Создать страницу со случайным видеофоном в AdobeMuse
Нужно создать пустую страницу в AdobeMuse. Единственное, что должно быть на этой странице это видеофон. При каждом обновлении страницы видеофон должен меняться. Для этого нужно написать скрипт на JS. Скрипт должен случайным образом выбирать из списка видеофон и воспроизводить его. Список должен состоять из ссылок на видео на ютубе. Список ссылок я выдам.
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