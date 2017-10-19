Создать страницу со случайным видеофоном в AdobeMuse

Нужно создать пустую страницу в AdobeMuse. Единственное, что должно быть на этой странице это видеофон. При каждом обновлении страницы видеофон должен меняться. Для этого нужно написать скрипт на JS. Скрипт должен случайным образом выбирать из списка видеофон и воспроизводить его. Список должен состоять из ссылок на видео на ютубе. Список ссылок я выдам.