Лендинг (php + js)

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Закрыт5 заявок254 просмотра

Требуется внести правки на сайте http://doms.ideah.ru/

В связи с "недоделкинами" оплата по факту 

JavaScriptPHP
8 лет назад
true404
Стас 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров