К ИМ webdevkin.ru (можно скачать https://webdevkin.ru/examples/im/javascript/webdevkin.im.javascript.zip) необходимо добавить (все добавленное должно быть помечено в исходниках): - Поиск по товарам. При наборе слова, выводятся товары-ссылки. При клике на товар-ссылку - открывается страница с товаром. При этом ...
PHP Переписать имеющийся скрипт загрузки контента для ВК под smmbox
Имеется скрипт, загружавший текст, картинки и ссылки на аудио/видео ВКонтакте в сервис отложенного постинга для ВК, прекративший работу. Требуется адаптировать этот скрипт под другой сервис: smmbox.com
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