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Беттер букмекерских ставок
Требуется программа или веб-сервис для автоматического проставления ставок на сайтах букмекерских конторах marathonbet.com и pinnacle.com.
Необходимая для выполнения ставок информация будет находиться в базе MongoDB, беттер должен на её основе совершить ставки по заданному алгоритму.
Pinnacle.com имеет API, поэтому ставки на нём не представляют сложности. Основная задача – это обеспечить автоматические ставки на marathonbet.com.
Есть чёткое понимание алгоритма работы беттера на каждом этапе, но нет понимания какими именно инструментами это лучше всего реализовывать. В связи с этим у разработчика должно быть представление как именно будут реализовываться поставленные задачи.
Перед началом работ будет утверждено более подробное ТЗ со всеми необходимыми подробностями.
Если у вас имеется опыт в аналогичных проектах или понимание как именно вы будете реализовывать эту задачу – то можно обсудить условия работы. Бюджет определяется исключительно на основе объёма работ и конкурентных предложений, других ограничений нет.
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