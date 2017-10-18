Беттер букмекерских ставок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки138 просмотров

Требуется программа или веб-сервис для автоматического проставления ставок на сайтах букмекерских конторах marathonbet.com и pinnacle.com

Необходимая для выполнения ставок информация будет находиться в базе MongoDB, беттер должен на её основе совершить ставки по заданному алгоритму. 

Pinnacle.com имеет API, поэтому ставки на нём не представляют сложности. Основная задача – это обеспечить автоматические ставки на marathonbet.com

Есть чёткое понимание алгоритма работы беттера на каждом этапе, но нет понимания какими именно инструментами это лучше всего реализовывать. В связи с этим у разработчика должно быть представление как именно будут реализовываться поставленные задачи. 

Перед началом работ будет утверждено более подробное ТЗ со всеми необходимыми подробностями. 

Если у вас имеется опыт в аналогичных проектах или понимание как именно вы будете реализовывать эту задачу – то можно обсудить условия работы. Бюджет определяется исключительно на основе объёма работ и конкурентных предложений, других ограничений нет.

MongoDB
8 лет назад
FilippVorobyev
Филипп 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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