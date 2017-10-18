Беттер букмекерских ставок

Требуется программа или веб-сервис для автоматического проставления ставок на сайтах букмекерских конторах marathonbet.com и pinnacle.com.

Необходимая для выполнения ставок информация будет находиться в базе MongoDB, беттер должен на её основе совершить ставки по заданному алгоритму.

Pinnacle.com имеет API, поэтому ставки на нём не представляют сложности. Основная задача – это обеспечить автоматические ставки на marathonbet.com.

Есть чёткое понимание алгоритма работы беттера на каждом этапе, но нет понимания какими именно инструментами это лучше всего реализовывать. В связи с этим у разработчика должно быть представление как именно будут реализовываться поставленные задачи.

Перед началом работ будет утверждено более подробное ТЗ со всеми необходимыми подробностями.

Если у вас имеется опыт в аналогичных проектах или понимание как именно вы будете реализовывать эту задачу – то можно обсудить условия работы. Бюджет определяется исключительно на основе объёма работ и конкурентных предложений, других ограничений нет.