Добрый вечер, уважаемые исполнители! Приглашаю вас принять участие в обновлении ролевого портала! Сервис уже готов. Однако необходимо внедрить изменения. Точнее: 1) Тетрадь Ролевика. Сервис, позволяющий публиковать и размещать ролевые соигроков. если те того захотят. ...
Аналог tooligram.com
Нужно создать копию сервиса tooligram.com
+ добавить возможность отложенного размещения постов.
+ задача добавления комментариев к постам по списку групп.
От Вас срок, стоимость.
(только программная часть! без дизайна! сверстанные макеты самого сервиса внутри предоставлю)
Требуется программист (ни посредник, ни студия) за адекватную цену.
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