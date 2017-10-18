Аналог tooligram.com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки210 просмотров

Нужно создать копию сервиса tooligram.com

+ добавить возможность отложенного размещения постов.

+ задача добавления комментариев к постам по списку групп.

От Вас срок, стоимость.

(только программная часть! без дизайна! сверстанные макеты самого сервиса внутри предоставлю)

Требуется программист (ни посредник, ни студия) за адекватную цену.

8 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров