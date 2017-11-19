Доработать интернет магазин

К ИМ webdevkin.ru (можно скачать https://webdevkin.ru/examples/im/javascript/webdevkin.im.javascript.zip) необходимо добавить (все добавленное должно быть помечено в исходниках):

- Поиск по товарам. При наборе слова, выводятся товары-ссылки. При клике на товар-ссылку - открывается страница с товаром. При этом в фильтре по параметрам "выбираются" соответствующие товару параметры. При изменении фильтра - работа такая же как обычно (показ товаров в соответствии с фильтром)

- Опция представления товаров в виде плитки (три, две колонки)

- Автоподгрузка товаров при скроллинге. По умолчанию 10 товаров на странице.

Все должно быть на PHP, Mysql, JS, HTML, Jquery (как исключение)