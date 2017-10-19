Разработка сайта биржи рекламы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

Необходимо будет сделать копию сайта - https://subscribers.pro/

Доработать, переделать чутка, натянуть дизайн и под ключ. 

8 лет назад
frondeilive
Ромкин 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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