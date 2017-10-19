К ИМ webdevkin.ru (можно скачать https://webdevkin.ru/examples/im/javascript/webdevkin.im.javascript.zip) необходимо добавить (все добавленное должно быть помечено в исходниках): - Поиск по товарам. При наборе слова, выводятся товары-ссылки. При клике на товар-ссылку - открывается страница с товаром. При этом ...
Флеш баннер
Лого дадим.
Размер 533*300
Тематика охрана труда.
Недорого, сегодня к обеду по мк (к 14 ч)
Сначала делаем 1 вариант, если все устроит, то сделаем 2-й.
Далее немного о ТЗ
1 вариант
цех какого нибудь предприятия, в середине появляется надпись "А ваш работодатель провел СОУТ?"
Вторая картинка Производственный процесс (либо литейное производство либо лесопилка, все красивые,работа отлаженная)Появляется надпись "А наш Провел!"
внизу мелким шрифтом "ФЗ-426 во избежание штрафов обязывает всех работодателей независимо от сферы деятельности провести СОУТ"
Серое затемнение, наш логотип.
переход надо на баннерах всех сделать плавный от темно серого блока, чтобы из полупрозрачного серого лого появлялся.
Фото должны быть показательными, но при этом не отвратительными. Так сказать ярко показывающими суть текста в баннере.
2 вариант
Выбрать фотографии несчастных случаев на производстве средней жесткости)В середине появляется надпись "Во избежание несчастных случаев...Меняется картинка, стопка документов, либо работа с документамиприводим в соответствие охрану труда на предприятии!"серое затемнение, логотип наш (приложен)
Можно в каждом варианте вложить логотип Государственной инспекции труда чуть уменьшив,на яндексе можно найти.Качество должно быть высокое
Шрифт потом можно будет отредактировать
в одном из баннеров подобрать две картинки предприятие – грязное не привлекательное и следующее фото предприятие красивое – прошло проверку и пр.
относительно надписи Аналогичные рабочие места бесплатно – поднять повыше до середины и увеличить шрифт.
также фото несчастного случая что то более показательного, далее картинка работа с документами, далее лого – везде лого из темно серого с прозрачным появляется плавно, но не затянуто. один из баннеров медленный скокрость увеличить.
Заявки фрилансеров
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