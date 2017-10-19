Откорректировать форму.

На сайте fotorion.ru размещена форма для заказа.

Данные на почту отправляются в виде вопросительных знаков. Требуется сделать:

1. Отправку корректных данных на почту с помощью формы.

2. Сделать всплывающее окно с ReCaptcha, для того, чтоб обезопасить себя от спама. Или установить спам-фильтр.

Страница на html+JavaScript. Форма для отправки на php.

Жду предложения и цены за работу.