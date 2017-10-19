Откорректировать форму.

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Закрыт10 заявок210 просмотров

На сайте fotorion.ru размещена форма для заказа.

Данные на почту отправляются в виде вопросительных знаков. Требуется сделать:

1. Отправку корректных данных на почту с помощью формы.

2. Сделать всплывающее окно с ReCaptcha, для того, чтоб обезопасить себя от спама. Или установить спам-фильтр.

Страница на html+JavaScript. Форма для отправки на php.

Жду предложения и цены за работу.

HTMLJavaScriptPHP
8 лет назад
Safronov-Ivan-V
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров