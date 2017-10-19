Сайт на джумле

К ИМ webdevkin.ru (можно скачать https://webdevkin.ru/examples/im/javascript/webdevkin.im.javascript.zip) необходимо добавить (все добавленное должно быть помечено в исходниках): - Поиск по товарам. При наборе слова, выводятся товары-ссылки. При клике на товар-ссылку - открывается страница с товаром. При этом ...