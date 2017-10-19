Сайт на джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок148 просмотров

Доброго дня!

Сколько стоит работа по созданию сайта на джумле, если я куплю шаблон?

Напишите стоимость и сроки.

Joomla
8 лет назад
prodvi2
Юлия 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров