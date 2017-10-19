Interkassa. подключение

приветствую.

Нужны для подключения:

+Договор публичной оферты, который необходим для подключения к interkassa.

+php скрипт с тестовой оплатой.

техническая документация доступна по ссылке: https://www.interkassa.com/technical-documentation/

точнее надо кусок кода мне подсказать, я наваял такой:

//interkassa++

$ik_co_id = "???";

$ik_pm_no = "MyCustID";

$ik_am = 10;

$ik_desc = "My descr";

$ik_cur = "RUB";

$ik_suc_u = $_SERVER["HTTP_HOST"] . "/ok.php";

$ik_suc_m = "post";

$ik_fal_u = $_SERVER["HTTP_HOST"] . "/false.php";

$ik_fal_m = "post";

$F_interK =

ONO;

#ну и автосабмит формы идёт

//interkassa--

Соответственно этот кусок кода ннадо доправить и два куска кода для ok.php и false.php

и если есть чтото типа status.php когда надо узнать статус платежа.