Сделать несколько правок по сайту на Wordpress!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок198 просмотров

Нужно внести несколько изменений и правок в сайт на Wordpress. Если устроит качество, то готов отдать несколько проектов в работу. Предпочтение отдам тем, кто готов пообщаться голосом через скайп. 

WordPress
8 лет назад
Seolabs
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dinamo67
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$10
2 дня
Отличный исполнитель! Очень приятно работать. Спасибо, еще обращусь)
Четкая постановка задачи, неконфликтность при решении спорных моментов. Приятно работать! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dinamo67
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад