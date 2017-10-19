Написание ТЗ для внедрения микроразметки на сайт

Необходимо прописать подробный алгоритм внедрения микроразметки на сайт http://viza-market.ru/ для постановки задачи техническому специалисту (т.е. нужно четкое и понятное (пошаговое) тз по внедрению микроразметки конкретно на этот сайт).

На данный момент имеется проблема с выводом сниппетов - они не продающие, генерируются поисковыми системами автоматически путем выборки со всей страницы.

Нужно, чтобы после внедрения микроразметки согласно данного ТЗ была возможность прописывать нужные для сео-продвижения сниппеты, которые бы выводились в выдаче поисковых систем, поисковые системы правильно понимали структуру страницы и индексировали ее содержимое. А также внедрение

Интересны также дополнительные возможности (предложения) относительно внедрения микроразметки, если таковые имеются.