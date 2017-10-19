Сделать программу парсер (php) Устанавливаем маску значений с каких чисел идет парсинг и программа поочередно каждую комбинацию подставляет и забирает значения Адрес (место нахождения) юридического лица ОГРН ИНН КПП ...
Создание бота автоответчика для сатйа
Необходимо создать бота для автоматических ответов на сайте, приэтом он должен работать заданием то есть например для такой категории такой
текст, и должен вести логи в виде таблицы код предоставлю.
Технология исполнения не важна главное кросплатформенно, выбиру за самую
минимальную цену.
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