Создание бота автоответчика для сатйа

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Закрыт1 заявка136 просмотров

Необходимо создать бота для автоматических ответов на сайте, приэтом он должен работать заданием то есть  например для такой категории такой

текст, и должен вести логи в виде таблицы код предоставлю.

Технология исполнения не важна главное кросплатформенно, выбиру за самую

минимальную цену.

8 лет назад
glodev_p
Павел 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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