Изменить адрес почты на кот. высылаются заказы в инет-магазине

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Завершен8 заявок174 просмотра

Сайт www.smeat-snacks.ru на Word press

1) Нужно изменить адрес почты, на которую высылается письмо при заказе на сайте 

2) Изменить телефон, указанный на сайте (в карточке товаров - http://smeat-snacks.ru/product/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%BE-2-%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BA/)

WordPress
8 лет назад
Kirill_15
Кирилл 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kdpu
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Быстро, качественно. Все понравилось. Отличный исполнитель!
Четкая задача, быстрая проверка и оплата Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kdpu
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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