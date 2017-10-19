Настройка amazon сервисов (добавление товара через сайт на amazon)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка115 просмотров

Нужна помощь в настройке сервисов amazon. Нужно чтобы при добавлении товара на сайт он автоматически добавлялся на amazon, и наоборот. Пишите предложения.

8 лет назад
alexbits
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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