Внести изменения на сайт

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Завершен13 заявок250 просмотров

Нужно переделать главную страницу сайта – изменить тексты, добавить кнопки заказов, изображения, иконки, сделать форму заказа. Сайт самописный, без движка.

8 лет назад
ob010177
Ольга 
48 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

web2up
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$50
1 день
С Денисом легко работать. Сразу понимает, что хочет заказчик, и быстро делает. Лишних вопросов не задаёт. Заметно, что хорошо разбирается в своём деле. Все изменения как надо сделал за один день. Всегда на связи. Очень довольны и рекомендуем как грамотного программиста.
Надежный заказчик, всегда на связи, оплата быстрая, задание грамотно и понятно составлено. Рад сотрудничеству, приятно было работать. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

web2up
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад