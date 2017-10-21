Внести изменения на сайт

С Денисом легко работать. Сразу понимает, что хочет заказчик, и быстро делает. Лишних вопросов не задаёт. Заметно, что хорошо разбирается в своём деле. Все изменения как надо сделал за один день. Всегда на связи. Очень довольны и рекомендуем как грамотного программиста.