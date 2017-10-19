Сделать добавку в API Яндекс карт для отображения окружности в 5 км

Создана и сегодня будет залита на хост продающая страница (http://korobki-7de589.webflow.io/ ) Надо доработать формирование заказа как здесь frubar.ru и подключить к платежке Яндекс. На Яндексе надо сделать интеграцию с Атолл.Онлайн для подключения онлайн-кассы. ...