Сделать добавку в API Яндекс карт для отображения окружности в 5 км

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Завершен2 заявки145 просмотров

Сделать добавку в код API Яндекс карт для сайта, для отображения окружности в 5 км

8 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

wolfswaip
Алексей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$4
1 день
Алексей сумел вникнуть в суть вопроса и оперативно его решил. Рекомендую!
Ответственный заказчик. Постоянно на связи. Приятно с ним работать.

Заявки фрилансеров

wolfswaip
Алексей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад