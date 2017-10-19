Нужен сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок158 просмотров

Здравствуйте ! Необходимо сделать качественный сайт доставки и сделать партнёрскую программу к нему ! Какова цена, и время разработки?

8 лет назад
olegan46
Олег 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров