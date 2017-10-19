Написать парсер для сайта нежвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок227 просмотров

Добрый день!

Задание:

Требуется написать автоматический парсер по сайту недвижимости.

Он будет копировать объявления с одного сайта на другой.

Проверка на наличие новых объявлений каждый час.

Будет 6 разделов

Пример:

Откуда: https://www.realtymag.ru/moskva/komnata/arenda/bez-posrednikov/

Куда: https://egents.net/komnaty.html

Какие данные копировать: https://egents.net/sdam.html

Пишите цены за всю работу и за каждый раздел.

Оплата Яндекс-Деньги, Карта VISA

8 лет назад
Romanovruslan
Руслан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров