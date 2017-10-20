Создание мобильного кошелька алькойна с алгоритмом scrypt

Есть альтернативная криптовалюта созданная на основе кода с github.com. Есть исходный код и приватные ключи. Так же полный узел на Ubuntu.

Задача создать простой мобильный кошелек привязанный к этому алькойну. Отправить и получить. так же QR код. Проще говоря аналог любого криптокошелька

На данный момент есть только стационарные кошельки под виндовс и линукс.

Данный алькойин не реальная валюта, а бонус, мобильник нужен для более удобного обмена бонусами.