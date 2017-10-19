Предлагаю следующую схему, можете предложить свою более оптимальную. -Выгружаем данные через api и хуки на наш сервер. -Преобразуем в нужный формат. -Синхронизируем с Google контакты -Синхронизируем iPhone c Google Имя ...
Создание сайта-лендинга
Интересует создание сайта на Джумле (для примера)
Сайт типа лендинга, двух-трех страничный. Пункты Меню ведут к якорям соответствующих разделов на сайте
Сайт мультиязычный (по дефолту инглиш и русский) с возможностью добавления языков в подпапки
Сайт кросс-платформенный и кросс-браузерный
Текстовый и частично графический контент на нужных языках разумеется предоставляю
Блок-схемы расположения элементов предоставляю
Тематика - блокчейн и технологии на нем
Сайт создается под участие в ICO
Есть пара технических моментов, а именно парсинг некоторых данных (сумма по счетам с нескольких валют с использованием API) с других сайтов и вывод их на создаваемый в виде текстовой и графической информации
Сайт уже пытались создать два горе-дизайнера, кроме проеба сроков и потери денег ничего не получил
Примеры того что пытались создать:
http://webservice.in.ua/ru/ - интересует именно такая концепция и расположение\наличие элементов
http://bitcoin-blockchain.org/- интересует цветовое исполнение
http://bitcoin.demo.sgb.su/ru/
Примеры, где можно посмотреть уровень исполнения по аналогам - https://tokenmarket.net/ico-calendar
Там много проектов с разным уровнем.
Блок-схему расположения элементов вышлю
Сроки минимальные.
Интересует цена\сроки\условия. оставьте скайп для связи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Современный, с простой навигацией, понятный ребенку обучающий сайт, с платежной системой, интегрированной шахматной доской и механизмом игры с компьютером (в идеале и с компьютером и между учениками) разного уровня сложности (чтобы компьютер например играл ...Закрыт7 лет назад
- $130
Нужен парсер проверки должников по сайту федеральной службы судебных приставов (ФССП). Задача - написать API, чтобы работало без капчи и с минимальной задержкой. На входе дается массив данных по человеку (метод POST или ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Создать сайт такси. Дизайн и т.д. Написать формы: приема заказа и т.д. Все обрабатывающий скрипты есть, есть по ним описание и по всем полям, есть логотип.Закрыт7 лет назад
Интеграция с СДЕК Нужно интегрировать мой интернет магазин Задание срочное Оставляйте заявки, кто готов помочьЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте ! Необходимо сделать качественный сайт доставки и сделать партнёрскую программу к нему ! Какова цена, и время разработки?Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Необходимо доработать большой серьезный проект. Есть наработки, нужно переработать согласно нового ТЗ и довести проект до релиза. На текущий момент мы имеем качественный и приятный код, но проект увеличивается, наполняется новым функционалом. ...Закрыт7 лет назад
Для тех, кто знает - 10 минут работы. Нужна небольшая помощь по js.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Задание: Требуется написать автоматический парсер по сайту недвижимости. Он будет копировать объявления с одного сайта на другой. Проверка на наличие новых объявлений каждый ...Закрыт8 лет назад
чиню проект на вордпрессе, есть сайдбар, который выводится на всех страницах новостей. но в коде прописано что он должен показатся на всех страницах, поэтому на главной он создает ошибку для другого блока. я ...Закрыт7 лет назад