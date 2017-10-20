Задачи по сайту (изменения в шаблоне Аспро Next)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка201 просмотр

Несколько небольших задач по сайту (сайт на битриксе) drive.google.com/file/d/0... 

Срок выполнения – сегодня 

Сайт bit.ly/2iocnJ5

Интересует стоимость

8 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров