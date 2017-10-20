Для интеграции сервиса LeadDyno на сайт holilike.com нужен программист со знанием английского языка и/или имеющий опыт интеграциии LeadDyno. срок: 3 дня оплата по БС
Задачи по сайту (изменения в шаблоне Аспро Next)
Несколько небольших задач по сайту (сайт на битриксе) drive.google.com/file/d/0...
Срок выполнения – сегодня
Сайт bit.ly/2iocnJ5
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