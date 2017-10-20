Интегрировать web push notifications в сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

Нам нужно интегрировать web push notifications в сайт . Сайт сделан на специфическом фреймворке где джаваскрипт немного ограничен.

Нужен человек, который может показать предидущие проекты в которых реализованны web push notifications.

Задание достаточно срочное.

JavaScript
8 лет назад
stas_du
47 лет
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Был
год назад

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