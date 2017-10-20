Кто сможет подшаманить сайт на WordPress

Есть действующий веб-сайт риэлторского агенства. Сайт находится на поддержке у разработчика, все работает, оптимизировано и т.д. Сайту требуется доработка, как по наполнению (функционалу), так и по оформлению, с целью привлечь трафик, а также заставить его ...