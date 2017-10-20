Правки Opencart

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка171 просмотр

Поправить подкатегории в категориях(меню) - не всплывают. 

Не работает сортировка категорий(меню) и сортировка производителей из-за фильтра(модуль).

Поправить модуль новостей. При сохранении выдает ошибку урл(требует новый).

Поправить модуль фильтр, при изменении чего-либо в модуле, слетает с макета страницы, приходится постоянно добавлять его снова на сайт. Изменить цвета в фильтре(не меняются). В админке, в карточке товара, не находит один из фильтров при выборе из списка. Необходимо добавить больше полей в выпадающем окне в админке(карточка товара/связи/фильтр)

Добавить иконку и разделительную линию виджету, по готовому примеру. 

Изменить расположение кнопок "предыдущий-следующий" в карточке товара. 

Opencart
8 лет назад
khalen
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров