Правки Opencart

Поправить подкатегории в категориях(меню) - не всплывают.

Не работает сортировка категорий(меню) и сортировка производителей из-за фильтра(модуль).

Поправить модуль новостей. При сохранении выдает ошибку урл(требует новый).

Поправить модуль фильтр, при изменении чего-либо в модуле, слетает с макета страницы, приходится постоянно добавлять его снова на сайт. Изменить цвета в фильтре(не меняются). В админке, в карточке товара, не находит один из фильтров при выборе из списка. Необходимо добавить больше полей в выпадающем окне в админке(карточка товара/связи/фильтр)

Добавить иконку и разделительную линию виджету, по готовому примеру.

Изменить расположение кнопок "предыдущий-следующий" в карточке товара.