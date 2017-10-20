Для интеграции сервиса LeadDyno на сайт holilike.com нужен программист со знанием английского языка и/или имеющий опыт интеграциии LeadDyno. срок: 3 дня оплата по БС
Правки Opencart
Поправить подкатегории в категориях(меню) - не всплывают.
Не работает сортировка категорий(меню) и сортировка производителей из-за фильтра(модуль).
Поправить модуль новостей. При сохранении выдает ошибку урл(требует новый).
Поправить модуль фильтр, при изменении чего-либо в модуле, слетает с макета страницы, приходится постоянно добавлять его снова на сайт. Изменить цвета в фильтре(не меняются). В админке, в карточке товара, не находит один из фильтров при выборе из списка. Необходимо добавить больше полей в выпадающем окне в админке(карточка товара/связи/фильтр)
Добавить иконку и разделительную линию виджету, по готовому примеру.
Изменить расположение кнопок "предыдущий-следующий" в карточке товара.
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