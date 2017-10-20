Интеграция ИМ на Drupal

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Закрыт4 заявки180 просмотров

Доброго дня!

Необходимо интегрировать готовую верстку ИМ на Drupal. 

В архиве можете посмотреть макете. 

Внимание! Верстка готова. Скину кандидату. Нужна интеграция.

Заранее спасибо!

Drupal
8 лет назад
enginejob
Руслан 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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