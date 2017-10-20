Сайт под ключ из готового шаблона

Добрый день, уважаемые кодеры !

Из кандидатов буду выбирать, опытных людей, без рейтинга прошу не беспокоить ! В заявке указывайте на какой CMS сможете реализовать, сроки и ссылки на ваши работы.

Движок по сайту:

Есть готовый шаблон﻿, его нужно натянуть на популярную CMS или фреймворк с учетом правок по шаблону. ( Joomla не рассматриваю! ) Карты Yandex, поэтому знание API рекомендуется.

ТЗ:

Нужно написать ТЗ, ТЗ писать не умею, вообще не умею, поэтому нужна будет ваша помощь, могу показывать где что как должно работать, обсуждаем, воспринимаю критику нормально.

Наличие скилов:

Bootstrap 4

PHP

HTML

CSS

JS Files

Настройка хостинга и SSL сертификата

Сроки:

7-10 дней.

Оплата:

Методом сделали-оплатили.

Кошельки:

QIWI или на карту VISA, Master Card.

Связь:

WhatsApp (Голос + видеозвонки)