Доработка скрипта отслеживания движения груза на сайте www.akfa.ru

В скрипте, на сайте www.akfa.ru, отображающем информацию о движении груза необходимо сделать изменение .

При нажатии на ссылку "Отслеживание груза" в правом верхнем углу сайта появляется форма с предложением ввести номер заказа или номер контейнера.

Пример как есть сейчас :

Пример 1. Вводим номер заказа (например О696582 или О691367), нажимаем кнопку "Проверить", попадаем на страницу (см приложение страница 1.1), на этой странице выводится последний этап движения и сколько мест по этому заказу находятся на этом этапе (в одном заказе может быть много мест \ коробок, так и одно место \ коробка), количество этапов и место может быть разными.

Нажав на ссылку с наименованием этапа пользователь попадает на страницу (см приложение 1.2, 1.3) где расписаны все места \ коробки, которые находятся на этом этапе.

На этой странице пользователь может нажать на конкретное место \ коробку пользователь попадает на страницу (см приложение 1.4) содержащую подробную информацию по движению этого места коробки.

Пример 2. Вводим номер контейнера (например BEAU4145843), нажимаем кнопку "Проверить", попадаем на страницу (см приложение страница 1.5), на этой странице выводится последний этап движения контейнера и сколько мест по этому контейнеру находятся на этом этапе (в одном контейнере может быть много мест \ коробок так и одно место \ коробка), количество этапов должно быть один (контейнер не делим).

Нажав на ссылку с наименованием этапа пользователь попадает на страницу (см приложение 1.6) где расписаны все места \ коробки, которые находятся на этом этапе.

На этой странице пользователь может нажать на конкретное место \ коробку пользователь попадает на страницу (см приложение 1.7) содержащую подробную информацию по движению этого места коробки.

Как надо сделать:

Исходя из того, что заказ или контейнер в котором одно место \ коробка не может одновременно находится на разных этапах движениях для удобства пользователя (для уменьшения переходов по ссылкам) нужно сделать:

при нажатии кнопки проверить на форме с предложением ввести номер заказа или номер контейнера, скрипт проанализировал количество записей в таблице мест, относящимся к указанному заказу \ контейнеру (структура таблиц будет сообщена выбранному исполнителю) и если место одно, то открылась страница с подробной информацией по движению этого места \ коробки (см приложение 1.4 или 1.7). Страницы со списком этапов (см приложения 1.1 и ли 1.5) и списком мест (см приложения 1.2, 1.3 или 1.6) должны быть пропущены.

Доступ через FTP, перед началом работы сделать копию скрипта и предоставить заказчику (мне). CMS Битрикс, скрипт на PHP, база MySql

ИП или договор ГПХ.