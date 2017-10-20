Доработки на фреймворке Kohane

Добрый день.

Нужно сделать задачу по сайту

Сайт на фреймворке Kohane

Задача:

Сейчас у этого сайта почта привязана к майл.ру, а отправка идет через обычную функцию mail и из-за этого где то письма попадают в спам, а где то вообще не доходят. Надо сделать так чтобы отправка шла через smtp сервер.

Оцените по стоимости и срокам