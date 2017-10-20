Доработки на фреймворке Kohane

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Закрыт2 заявки326 просмотров

Добрый день. 

Нужно сделать задачу по сайту

Сайт на фреймворке Kohane 

Задача: 

Сейчас у этого сайта почта привязана к майл.ру, а отправка идет через обычную функцию mail и из-за этого где то письма попадают в спам, а где то вообще не доходят. Надо сделать так чтобы отправка шла через smtp сервер. 

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SMTP
8 лет назад
utkoff
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров