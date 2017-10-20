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Доработки на фреймворке Kohane
Добрый день.
Нужно сделать задачу по сайту
Сайт на фреймворке Kohane
Задача:
Сейчас у этого сайта почта привязана к майл.ру, а отправка идет через обычную функцию mail и из-за этого где то письма попадают в спам, а где то вообще не доходят. Надо сделать так чтобы отправка шла через smtp сервер.
Оцените по стоимости и срокам
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