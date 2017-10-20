Требуется разработчик PHP+JavaScript

Требования:

1. Отличные знания и опыт PHP+JavaScript

2. Умение и желание разбираться в чужом коде

3. Опыт работы с XML

4. Понимание, как работает API

Описание:

1. Доработать самописный движок

2. Натянуть шаблон на этот двиг. (Шаблон уже сверстанный)

3. Сделать интеграцию по API другим движком.

Проект разовый, но надо будет допиливать время от времени.

И проект довольно сложный и трудоемкий. Сделать быстренько за неделю не получится. Надо будет постоянно общаться и уточнять детали. Имейте это ввиду при подаче заявки.