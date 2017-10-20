В скрипте, на сайте www.akfa.ru, отображающем информацию о движении груза необходимо сделать изменение. При нажатии на ссылку "Отслеживание груза" в правом верхнем углу сайта появляется форма с предложением ввести номер заказа или ...
Фреймворке Yii 1.0
Ищу программиста, который в совершенстве разбирается в фреймворке Yii (версия 1). У меня есть проект, который реализован на этом фреймворке, но у него есть несколько багов (которые надо исправить) и несколько идей для новой разработки (новый функционал).
Задач много. Жду откликов
Заявки фрилансеров
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