Фреймворке Yii 1.0

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Закрыт3 заявки312 просмотров

Ищу программиста, который в совершенстве разбирается в фреймворке Yii (версия 1). У меня есть проект, который реализован на этом фреймворке, но у него есть несколько багов (которые надо исправить) и несколько идей для новой разработки (новый функционал). 

Задач много. Жду откликов

Yii
8 лет назад
Maxim_Slob
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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