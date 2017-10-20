Фреймворке Yii 1.0

Ищу программиста, который в совершенстве разбирается в фреймворке Yii (версия 1). У меня есть проект, который реализован на этом фреймворке, но у него есть несколько багов (которые надо исправить) и несколько идей для новой разработки (новый функционал).

Задач много. Жду откликов