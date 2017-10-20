Веб-программирование на стороне клиента

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Закрыт4 заявки342 просмотра

Необходимо на уровне клиентского web-программирование

сделать возможность выбора языков, а также закодировать валидацию!

Предлагаю поэтапную оплату работы.

ТЗ прилагаю.

8 лет назад
Patron2001
Ростислав 
58 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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