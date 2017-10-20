В скрипте, на сайте www.akfa.ru, отображающем информацию о движении груза необходимо сделать изменение. При нажатии на ссылку "Отслеживание груза" в правом верхнем углу сайта появляется форма с предложением ввести номер заказа или ...
Подключить аналитику и sms оповещение
для сайта http://autovikup.top/ нужно:
- подключить смс оповещение на телефон (095) 436-37-06
- подключить код аналитики
- подключить отслеживание целей в аналитике (гугл)
время - 1-3 дня
оплата - договорная
Заявки фрилансеров
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