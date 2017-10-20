Подключить аналитику и sms оповещение

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок323 просмотра

для сайта http://autovikup.top/ нужно:

- подключить смс оповещение на телефон (095) 436-37-06

- подключить код аналитики

- подключить отслеживание целей в аналитике (гугл)

время - 1-3 дня

оплата - договорная

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров