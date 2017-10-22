Доработка фильтра товаров

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки199 просмотров

Ищу веб-разработчика, владеющего хорошими навыками работы в CMS Wordpress+Woocommerce. 

Требуется настроить Product Filter 

WooCommerceWordPress
8 лет назад
Erwenji
Максим 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

anovozhenov89
Анатолий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва(-1)
8 лет назад
$15
1 день
Всё просто супер! Благодаря помощи Анатолия фильтр товаров работает как швейцарские часы. Рекомендую!
все супер. рекомендую

Заявки фрилансеров

anovozhenov89
Анатолий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва(-1)
8 лет назад