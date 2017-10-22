Исправить виджет ПЭК

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Закрыт4 заявки199 просмотров

Необходимо поправить виджет ПЭКа на сайте. Виджет перестал рассчитывать стоимость доставки товара автоматически. 

8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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