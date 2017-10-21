Добавить баннер на netcat

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки191 просмотр

Нужно добавить баннер от Гугл адсенс в шапку сайта на netcat.

Сразу предлагать примерные сроки и цену.

8 лет назад
Neora272
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров