Добавить баннер на netcat
Нужно добавить баннер от Гугл адсенс в шапку сайта на netcat.
Сразу предлагать примерные сроки и цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
для сайта http://autovikup.top/ нужно: - подключить смс оповещение на телефон (095) 436-37-06 - подключить код аналитики - подключить отслеживание целей в аналитике (гугл) время - 1-3 дня оплата - договорнаяВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется добавить функцию на сайте, где конфигуратор в размерный ряд и для покупателя сделать доступным отображение по размерно наличие на складе. так помелочи еще что нужно после выполнения обсудим. старый шоп скрипт .Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $15
Ищу веб-разработчика, владеющего хорошими навыками работы в CMS Wordpress+Woocommerce. Требуется настроить Product FilterЗавершен8 лет назад
- $50
Нужно попарсить мамбу - фото + описания. Если был опыт - пишите, бюджет обсуждается. Количество: 10к женских анкет и 10к мужских анкет, 35% в каждой группе должно быть с описаниями.Завершен8 лет назад
Ищу ЧАСТНОГО специалиста для написания сайта именно на Yii и НИ НА ЧЕМ ДРУГОМ. Необходимо полное написание(БЕЗ ВЕРСТКИ - ГОТОВА). ПРОСЬБА ВСЕХ ПОДАЮЩИХ ЗАЯВКИ ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ: ...Закрыт8 лет назад
Нужно сверстать макет под Вордпресс ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1lWzpBSLatGkKSuA5WSQOLNDvP5vWw3EARnyIWnppTIU/edit?usp=sharing Скрин главной - http://joxi.ru/brRERLBhJGlQVA категории статьи - http://joxi.ru/eAO0KlbFxe54Dr категории - http://joxi.ru/5mdNE0yhkdyvZA 404 - http://joxi.ru/82QpaDbsjN51Rm цена и сроки?Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача сделать связку через webhook CRM системы и GA надо отправлять статус оплачено.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
сломали сайт,нужна помощьЗавершен8 лет назад
Необходимо на уровне клиентского web-программирование сделать возможность выбора языков, а также закодировать валидацию! Предлагаю поэтапную оплату работы. ТЗ прилагаю.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад