Создать копию сайта

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$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок262 просмотра

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Полная копия, со всеми формами и отправками на уже новую почту

8 лет назад
vladimirvisit
Владимир 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

paulmorphy07
Азамат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$1
2 дня
Качественно и терпеливо сделал всю необходимую задачу, с учетом поправок и пожеланий.
Хороший заказчик, оплата вовремя, ТЗ четкое

Заявки фрилансеров

paulmorphy07
Азамат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад