Импорт XML выгрузки товаров на сайт Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок244 просмотра

Есть XML файл со списком товаров (выгрузка из магазина), порядка 99к товаров

Есть CMS Opencart

Интересует вопрос, можно ли их корректно импортировать на сайт в соответствующие разделы со всеми параметрами что есть у каждого товара в выгрузке + распихать по соотв категориям, а если таких категорий не то добавить

Интересует ваш опыт в этом + стоимость работ (выгрузка для импорта представляется в формате XML)

Opencart
8 лет назад
NeedYourHelp
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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