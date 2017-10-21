Импорт XML выгрузки товаров на сайт Opencart

Есть XML файл со списком товаров (выгрузка из магазина), порядка 99к товаров

Есть CMS Opencart

Интересует вопрос, можно ли их корректно импортировать на сайт в соответствующие разделы со всеми параметрами что есть у каждого товара в выгрузке + распихать по соотв категориям, а если таких категорий не то добавить

Интересует ваш опыт в этом + стоимость работ (выгрузка для импорта представляется в формате XML)