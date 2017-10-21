Импорт XML выгрузки товаров на сайт Opencart
Есть XML файл со списком товаров (выгрузка из магазина), порядка 99к товаров
Есть CMS Opencart
Интересует вопрос, можно ли их корректно импортировать на сайт в соответствующие разделы со всеми параметрами что есть у каждого товара в выгрузке + распихать по соотв категориям, а если таких категорий не то добавить
Интересует ваш опыт в этом + стоимость работ (выгрузка для импорта представляется в формате XML)
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