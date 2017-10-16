Нужно скопировать (для интеграции на сайт заказчика) скрипт https://geobridge.ru/proj сайт на WP вводишь координаты в любой системе координат в левое окно, он пересчитывает в любую, при чем визуализирует на картах, плюс еще есть ...
Переработать личный кабинет c чистого php на angular js
Имеется личный кабинет, написанный на чистом php. В кабинете есть таблицы с выводом значений. Нужно реализовать удаление/добавление строк без перезагрузки страницы на angular js, а так же сделать некоторые поля редактируемыми в живом режиме, также без перезагрузки страницы. Сейчас функции добавления/удаления строк работают на обычном php.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Поставить шаблон WP и сделать СЕО оптимизацию, внутреннию. Оставляйте заявки, кто готов помочь. Шаблон нужно помочь выбрать. Интересует цена и сроки.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
li.li1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545} span.s1 {color: #e4af0a} ol.ol1 {list-style-type: decimal} Создавать личный кабинет клиента с панелью для администратора(создавать, удалять, редактировать)Учетные записи создаются в ручную администраторомОплата ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен парсер объявлений с OLX Функционал - Задаем ключевое слово Задаем регион Получаем В табличном виде текстовую часть объявлений, (txt/excel) + скачанные фото (с дописанным ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо спарсить электронные почты с сайта. На выходе предоставить файл эксель с реестром из электронных почт в отдельном столбце. Сайт и критерии поиска пропишу в лс.Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть ТЗ по пунктам Нужно сделать доработки на сайте SIMPLa ТЗ покажу в ЛС Оставляйте заявки, кто готов мне помочьВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист который разбирается и имеет опыт работы с API социальных сетей (twitter, facebook, instagram, vk, одноклассники) и может дать оценку стоимости и сроков разработки некоторых функций для сервиса по сбору данных из социальных сетей. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Привет) хочу тебе предложить заказ, посмотри пожалуйста сайт, прочитай задание и оцени ) marketradio.by 1. Определения. Радиостанция MarketRadio предназначена для транслирования контента (музыка/реклама) в точках интереса ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно вставить код поиска от гугл адсенс: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Знания и умения: язык программирования: phpбаза данных: MySQLФреймворк: Laravel 5.3 и вышеЗадача: 1 вариант Создать настраиваемый парсер прайс-листов поставщиков в формате .xls Парсер должен сопоставлять и обновлять цены на товары из ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад