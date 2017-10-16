Переработать личный кабинет c чистого php на angular js

Заказчик очень приятен своей оперативностью. Составил задачу - я связался, сделали ТЗ начали работать. Сделали - протестировали - допилили - утвердили. В итоге проект который можно сделать за 1-2 дня мы действительно сделали за 2 дня. Это вроде бы мелочи, но на практике экономит много времени. Очень оперативно, рекомендую.