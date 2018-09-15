Нужен правки для wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок176 просмотров

Внести ряд доработок wordpress. Изменить текст и прочее

WordPress
7 лет назад
Max1mus7777
Максим 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Igor_ni
Игорь 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
как всегда все отлично. Работаем не первый раз. Рекомендую исполнителя !
Работаем не первый раз. Всё отлично. Рекомендую Максима как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

Igor_ni
Игорь 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад