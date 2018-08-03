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Система онлайн-обучения на основе фреймворка
Системаонлайн-обучения
Приглашаем профессионаловдля интересной разработки! Нужно
разработать систему онлайн обучения,
которая будет иметь в себе расширенные
возможности профиля. Формат онлайн
обучения должен быть:текст— видео — проверка тестовая - проверка
письменная с приложением файлов —выдача сертификата. В зависимости отпройденных курсов нужна система статусов
профиля. Желательно делать разработку
на основе фреймворка, т. к. в дальнейшем
планируется масштабирование
функциональности. Если есть варианты
решений на основе готовых систем —
просьба скинуть варианты решений в
личные сообщения.
Из возможностей профилядля начала нужно:
- Баллы
- рейтинги
- % пройдено программы
- группы
- переписка
- статусы
- KPI
Предпочтение тем, кто может и будет
поддерживать работу системы в будущем.
За более детальной информацией обращайтесь
в ЛС, отправлю схемы и описания.
Заявки фрилансеров
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