Система онлайн-обучения на основе фреймворка

Системаонлайн-обучения

Приглашаем профессионаловдля интересной разработки! Нужно

разработать систему онлайн обучения,

которая будет иметь в себе расширенные

возможности профиля. Формат онлайн

обучения должен быть:текст— видео — проверка тестовая - проверка

письменная с приложением файлов —выдача сертификата. В зависимости отпройденных курсов нужна система статусов

профиля. Желательно делать разработку

на основе фреймворка, т. к. в дальнейшем

планируется масштабирование

функциональности. Если есть варианты

решений на основе готовых систем —

просьба скинуть варианты решений в

личные сообщения.

Из возможностей профилядля начала нужно:

Баллы

рейтинги

% пройдено программы

группы

переписка

статусы

KPI

К системе нужно будетподключить онлайн оплату за курсы.

Предпочтение тем, кто может и будет

поддерживать работу системы в будущем.

За более детальной информацией обращайтесь

в ЛС, отправлю схемы и описания.