Необходимо красиво оформить тех задание шаблон по ссылке https://www.dropbox.com/s/z3v7urr6zinjjqf/joli.tar.gz?dl=0 страница form-wizards (копия).html
Необходимо создать ui/ux дизайн и сверстать сервис
Укажите, что вы не бот.
В итоге необходимо сделать: дизайн, вёрстку, имплементировать вёрстку в проект.
Есть проект, который обеспечивает получение, структуризацию и корректный
вывод информации от партнёров для анализа и внутренних пометок.
Соответственно, там присутствуют такие вещи как статистические таблицы с
цифрами, чекер изменений данных от партнёра, графики, настройки, списки
продуктов и т.д. Необходимо переделать дизайн и вёрстку сайта под новую
тему. http://ableproadmin.com/7.0/default/ отсюда будет взят перечень компонентов, наиболее подходящих для
реализации тех или иных элементов модулей. Прежде всего потребуется User
Experience дизайн, удобный, интуитивный, далее User Interface дизайн, и
уже непосредственно вёрстка модулей проекта в новом дизайне с
использованием выбранных компонентов новой темы. Она должна быть
адаптивной и обеспечить кроссбраузерность/кроссплатформенность, быструю
скорость загрузки, оптимальную работу страницы, соответствовать
W3C/WHATWG. Основной стек необходимых технологий HTML5, CSS3, jQuery,
Bootstrap. Препроцессоры CSS приветствуются. Необходимый формат
принимаемой информации будет обеспечен Backend группой.
Необходимо иметь навыки UX/UI дизайна и реализации фронтенда. Сервис на Yii2 фреймворке.
Заявки фрилансеров
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