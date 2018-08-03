Необходимо создать ui/ux дизайн и сверстать сервис

Укажите, что вы не бот.

В итоге необходимо сделать: дизайн, вёрстку, имплементировать вёрстку в проект.

Есть проект, который обеспечивает получение, структуризацию и корректный

вывод информации от партнёров для анализа и внутренних пометок.

Соответственно, там присутствуют такие вещи как статистические таблицы с

цифрами, чекер изменений данных от партнёра, графики, настройки, списки

продуктов и т.д. Необходимо переделать дизайн и вёрстку сайта под новую

тему. http://ableproadmin.com/7.0/default/ отсюда будет взят перечень компонентов, наиболее подходящих для

реализации тех или иных элементов модулей. Прежде всего потребуется User

Experience дизайн, удобный, интуитивный, далее User Interface дизайн, и

уже непосредственно вёрстка модулей проекта в новом дизайне с

использованием выбранных компонентов новой темы. Она должна быть

адаптивной и обеспечить кроссбраузерность/кроссплатформенность, быструю

скорость загрузки, оптимальную работу страницы, соответствовать

W3C/WHATWG. Основной стек необходимых технологий HTML5, CSS3, jQuery,

Bootstrap. Препроцессоры CSS приветствуются. Необходимый формат

принимаемой информации будет обеспечен Backend группой.

Необходимо иметь навыки UX/UI дизайна и реализации фронтенда. Сервис на Yii2 фреймворке.