Свёрстанную страницу подключить по API и поставить на сайт - СРОЧНО!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки134 просмотра

Свёрстанную страницу подключить по API и поставить на сайт - СРОЧНО!

Бюджет 50$ Сроки сегодня к ночи, саму страницу без интеграции показать

Оплата по факту готовности, оставляйте пожалуйста ваш скайп для связи голосом - обязательно!

7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров