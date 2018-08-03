Разработка проекта на TypeScript js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка147 просмотров

Добрый день, есть описание,

требуется  вилка цен и вопросы если есть.

Описание в аттаче. Заявки без указания ценового диапазона не интересуют.

Укажите дополнительно ваш рейт, если будут нужны дополнительные работы по этому проекту.

Для работы над проектом потребуется знание английского на уровне переписки с клиентом.

Спасибо!

JavaScriptTypeScript
7 лет назад
LoveITgroup
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров