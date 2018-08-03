Поимка скидки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки119 просмотров

Добрый день. Хотели бы небольшую фишку сделать для сайт (сайт на Bitrix): случайным образом на экране появляется ежик и если его ловишь, то получаешь скидку. Соответственно в админке должна регулироваться сложность его поимки и сумма той или иной скидки. Когда человек ловит ежика, появляется всплывающая форма он вводит свое имя и e-mail, а но почту отправляется сертификат куда подставляется переменная  с его именем. Он может его распечатать или показать на экране телефона.

7 лет назад
stpavel03
Павел 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров