Добрый день! На лендинге в блоках с построенными объектами и в контактах перестали работать гугл карты В карте построенных объектов выдает такую ошибку prntscr.com/ke6g6n В контактах карты вообще не подгружаются – отображается пустое ...
Поимка скидки
Добрый день. Хотели бы небольшую фишку сделать для сайт (сайт на Bitrix): случайным образом на экране появляется ежик и если его ловишь, то получаешь скидку. Соответственно в админке должна регулироваться сложность его поимки и сумма той или иной скидки. Когда человек ловит ежика, появляется всплывающая форма он вводит свое имя и e-mail, а но почту отправляется сертификат куда подставляется переменная с его именем. Он может его распечатать или показать на экране телефона.
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